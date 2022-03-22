https://ria.ru/20220322/obstrel-1779499463.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:40

2022-03-22T17:40

2022-03-22T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773932438_610:0:3011:1351_1920x0_80_0_0_af583bb004c86caf7280bd3647777d55.jpg

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы происходили с промежутком в пять минут в 17:00 и 17:05.Ранее в ДНР зафиксировали еще два обстрела по Донецку. Всего по городу выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра.Днем украинские войска также запустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и обстреляли поселок Комарова. В результате две жительницы Донецкой народной республики получили ранения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр