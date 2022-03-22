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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779499463.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:40
2022-03-22T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы происходили с промежутком в пять минут в 17:00 и 17:05.Ранее в ДНР зафиксировали еще два обстрела по Донецку. Всего по городу выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра.Днем украинские войска также запустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и обстреляли поселок Комарова. В результате две жительницы Донецкой народной республики получили ранения.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
17:40 22.03.2022 (обновлено: 18:06 22.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы происходили с промежутком в пять минут в 17:00 и 17:05.
Ранее в ДНР зафиксировали еще два обстрела по Донецку. Всего по городу выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра.
Днем украинские войска также запустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и обстреляли поселок Комарова. В результате две жительницы Донецкой народной республики получили ранения.
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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