17:40 22.03.2022 (обновлено: 18:06 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы происходили с промежутком в пять минут в 17:00 и 17:05.
Днем украинские войска также запустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и обстреляли поселок Комарова. В результате две жительницы Донецкой народной республики получили ранения.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.