https://ria.ru/20220322/obstrel-1779485016.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Озеряновку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку 122-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в 16.20 обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:52

2022-03-22T16:52

2022-03-22T16:54

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 обстреляли населенный пункт Озеряновка в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Озеряновка: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/obstrel-1779452770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины