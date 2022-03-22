https://ria.ru/20220322/obstrel-1779458145.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли во вторник Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:08
2022-03-22T15:08
2022-03-22T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779384900_248:0:3042:1572_1920x0_80_0_0_0794c3a85b209466adf3da0368cc6b09.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел Донецка производился из населенного пункта Невельское."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:55 - н.п. Невельское – г. Донецк, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении. О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/operatsiya-1779453785.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779384900_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_dd4e1a5ef22903b8ac4e750fe2c894c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр
15:08 22.03.2022 (обновлено: 15:28 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 122 миллиметра