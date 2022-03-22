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В ДНР два человека пострадали при обстреле украинскими войсками

В ДНР два человека пострадали при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 22.03.2022

В ДНР два человека пострадали при обстреле украинскими войсками

Две жительницы Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Комарова, сообщил во вторник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:51

2022-03-22T14:51

2022-03-22T14:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Две жительницы Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Комарова, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Горловки в 13.20 украинскими войсками, выпустившими восемь мин калибром 120 миллиметров."Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Комарова. Ранения получили две горловчанки, одна из которых находится в тяжелом состоянии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

зайцево

луганская народная республика

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, стирол, сцкк, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, горловка