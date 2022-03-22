09:49 22.03.2022 (обновлено: 10:35 22.03.2022)
ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в ДНР
ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в Ясиноватом районе ДНР
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию, машиностроительный завод и коммунальное предприятие в Ясиноватском районе в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ж/д станции Донецк-Северный в Ясиноватском районе повреждены домостроения по ул. Привокзальная. В Ясиноватой украинские боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, а также коммунального предприятия "ЭКОС", расположенного по ул. Горького, 36", - говорится в сообщении ведомтсва в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.