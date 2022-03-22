https://ria.ru/20220322/obstrel-1779386799.html

ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в ДНР

ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022

ВСУ обстреляли ж/д станцию и машиностроительный завод в ДНР

Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию, машиностроительный завод и коммунальное предприятие в Ясиноватском районе в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:49

2022-03-22T09:49

2022-03-22T10:35

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли железнодорожную станцию, машиностроительный завод и коммунальное предприятие в Ясиноватском районе в Донецкой народной республике, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ж/д станции Донецк-Северный в Ясиноватском районе повреждены домостроения по ул. Привокзальная. В Ясиноватой украинские боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода, а также коммунального предприятия "ЭКОС", расположенного по ул. Горького, 36", - говорится в сообщении ведомтсва в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр