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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779374221.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T07:14
2022-03-22T07:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по 3 населенным пунктам республики", - сообщает представительство в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Донецкий повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html
луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина
07:14 22.03.2022 (обновлено: 07:21 22.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта в республике

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по 3 населенным пунктам республики", - сообщает представительство в Telegram.
Американец Рассел Бентли о разрушении детской больницы в Донецке украинскими националистами - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты разбомбили больницу в Донецке, сообщил доброволец из США
Отмечается, что в населенном пункте Донецкий повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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