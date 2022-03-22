https://ria.ru/20220322/obstrel-1779374221.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T07:14

2022-03-22T07:14

2022-03-22T07:21

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по 3 населенным пунктам республики", - сообщает представительство в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Донецкий повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.

https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина