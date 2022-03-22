https://ria.ru/20220322/obstrel-1779374221.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T07:14
2022-03-22T07:14
2022-03-22T07:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска три раза обстреляли территорию Луганской народной республики на утро вторника, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по 3 населенным пунктам республики", - сообщает представительство в Telegram.Отмечается, что в населенном пункте Донецкий повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
07:14 22.03.2022 (обновлено: 07:21 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли три населенных пункта в республике