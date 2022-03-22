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Novartis приостанавливает клинические испытания в России - РИА Новости, 22.03.2022
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Novartis приостанавливает клинические испытания в России
Novartis приостанавливает клинические испытания в России - РИА Новости, 22.03.2022
Novartis приостанавливает клинические испытания в России
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о приостановке новых клинических испытаний в России из-за ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:21
2022-03-22T12:21
владимир путин
россия
украина
novartis
в мире
швейцария
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ЦЮРИХ, 22 мар - РИА Новости. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о приостановке новых клинических испытаний в России из-за ситуации вокруг Украины.Согласно заявлению компании, ранее Novartis приостановила инвестиции в РФ, а также размещение рекламы на территории России."В дополнение к этому, хотя мы по-прежнему привержены обеспечению доступа к нашим лекарствам в России, мы со всей ответственностью приостанавливаем начало новых клинических испытаний и набор новых участников в существующие исследования. Эти меры будут постоянно пересматриваться", - говорится в заявлении Novartis, опубликованном во вторник.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ страны Запада ввели новые антироссийские санкции, а целый ряд иностранных компаний приостановили работу в РФ.
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владимир путин, россия, украина, novartis , в мире, швейцария
12:21 22.03.2022
 
Novartis приостанавливает клинические испытания в России

Швейцарская фармкомпания Novartis приостанавливает клинические испытания в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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ЦЮРИХ, 22 мар - РИА Новости. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о приостановке новых клинических испытаний в России из-за ситуации вокруг Украины.
Согласно заявлению компании, ранее Novartis приостановила инвестиции в РФ, а также размещение рекламы на территории России.
"В дополнение к этому, хотя мы по-прежнему привержены обеспечению доступа к нашим лекарствам в России, мы со всей ответственностью приостанавливаем начало новых клинических испытаний и набор новых участников в существующие исследования. Эти меры будут постоянно пересматриваться", - говорится в заявлении Novartis, опубликованном во вторник.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ страны Запада ввели новые антироссийские санкции, а целый ряд иностранных компаний приостановили работу в РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Владимир ПутинРоссияУкраинаNovartisВ миреШвейцария
 
 
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