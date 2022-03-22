https://ria.ru/20220322/noutbuk-1779475289.html
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире - РИА Новости, 22.03.2022
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире
Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022-го переживает спад. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:21
2022-03-22T16:21
2022-03-22T16:21
наука
технологии
apple
ноутбуки
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022-го переживает спад. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research.В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на 10 процентов относительно того же периода прошлого года. По сравнению с январем 2022-го снижение отгрузок составило приблизительно два процента.Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Среди прочего называются перебои в работе фабрик и подготовке компаний к выпуску новых моделей.В предыдущие два года спрос на ноутбуки по всему миру рос — пользователям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Кроме того, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.
https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, ноутбуки