Рейтинг@Mail.ru
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220322/noutbuk-1779475289.html
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире - РИА Новости, 22.03.2022
Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире
Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022-го переживает спад. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:21
2022-03-22T16:21
наука
технологии
apple
ноутбуки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_81ec5e4cf27afe1c987fe83287f0ea29.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022-го переживает спад. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research.В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на 10 процентов относительно того же периода прошлого года. По сравнению с январем 2022-го снижение отгрузок составило приблизительно два процента.Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Среди прочего называются перебои в работе фабрик и подготовке компаний к выпуску новых моделей.В предыдущие два года спрос на ноутбуки по всему миру рос — пользователям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Кроме того, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.
https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1777982590_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_fb15749027ba4a4e9dfbf9e1983dfe36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple, ноутбуки
16:21 22.03.2022
 

Спрос на ноутбуки рухнул во всем мире

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНоутбуки
Ноутбуки - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глобальный рынок ноутбуков по итогам февраля 2022-го переживает спад. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research.
В феврале пять ведущих вендоров рынка (без Apple) сократили поставки ноутбуков на 10 процентов относительно того же периода прошлого года. По сравнению с январем 2022-го снижение отгрузок составило приблизительно два процента.
Аналитики связывают падение рынка с дефицитом электронных компонентов, снижением спроса в потребительском и корпоративном сегментах. Среди прочего называются перебои в работе фабрик и подготовке компаний к выпуску новых моделей.
В предыдущие два года спрос на ноутбуки по всему миру рос — пользователям требовалась дополнительная компьютерная техника для работы и учебы в условиях пандемии. Кроме того, из-за майнингового бума наращивалась отгрузка игровых моделей.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:10Наука
Названы самые популярные компьютеры в России
 
НаукаТехнологииAppleНоутбуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала