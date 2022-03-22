СК расследует преступления боевиков теробороны против жителей Николаевщины
СК расследует преступления боевиков теробороны против жителей Николаевской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления боевиков территориальной обороны в Николаевской области на юге Украины, которые заставляют мужчин записываться в тероборону под угрозой расстрела, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По имеющимся сведениям, боевики территориальной обороны во всех крупных населенных пунктах Николаевской области обходят дома и заставляют мужчин записываться в свои ряды, за отказ расстреливают на месте.
"Бастрыкин поручил ГСУ СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений в отношении мирных жителей и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.