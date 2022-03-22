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СК возбудил дело против Невзорова - РИА Новости, 23.03.2022
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СК возбудил дело против Невзорова
СК возбудил дело против Невзорова - РИА Новости, 23.03.2022
СК возбудил дело против Невзорова
Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил, РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T19:34
2022-03-23T01:22
россия
происшествия
украина
владимир путин
александр невзоров
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, 9 марта мужчина опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, стали украинские СМИ."В его действиях усматриваются признаки преступления ... публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.Добавляется, что министерство обороны Российской Федерации официально объявило о ложности указанных сведений. Сейчас следствие устанавливает местонахождения Невзорова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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россия, происшествия, украина, владимир путин, александр невзоров, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, youtube, журналистика
19:34 22.03.2022 (обновлено: 01:22 23.03.2022)
 
СК возбудил дело против Невзорова

СК России возбудил уголовное дело против журналиста Невзорова за фейки о Вооруженных силах

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, 9 марта мужчина опубликовал на своей странице в Instagram* и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, стали украинские СМИ.
"В его действиях усматриваются признаки преступления ... публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Добавляется, что министерство обороны Российской Федерации официально объявило о ложности указанных сведений. Сейчас следствие устанавливает местонахождения Невзорова.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияПроисшествияУкраинаВладимир ПутинАлександр НевзоровДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)ДонбассYouTubeжурналистика
 
 
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