https://ria.ru/20220322/neft-1779381080.html

Цены на нефть растут более чем на 2,5%

Цены на нефть растут более чем на 2,5% - РИА Новости, 22.03.2022

Цены на нефть растут более чем на 2,5%

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:08

2022-03-22T09:08

2022-03-22T09:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% - до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,6%, до 112,81 доллара.Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке."Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.

https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, евросоюз, brent, цены на нефть