https://ria.ru/20220322/neft-1779381080.html
Цены на нефть растут более чем на 2,5%
Цены на нефть растут более чем на 2,5% - РИА Новости, 22.03.2022
Цены на нефть растут более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:08
2022-03-22T09:08
2022-03-22T09:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
евросоюз
brent
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% - до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,6%, до 112,81 доллара.Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке."Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.
https://ria.ru/20220321/neft-1779274631.html
https://ria.ru/20220321/litsenzii-1779228366.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, евросоюз, brent, цены на нефть
Цены на нефть растут более чем на 2,5%
Цена на нефть марки Brent поднялась до 118,91 доллара за баррель, WTI — до 112,81