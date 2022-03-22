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Цены на нефть растут более чем на 2,5% - РИА Новости, 22.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220322/neft-1779381080.html
Цены на нефть растут более чем на 2,5%
Цены на нефть растут более чем на 2,5% - РИА Новости, 22.03.2022
Цены на нефть растут более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:08
2022-03-22T09:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
евросоюз
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% - до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,6%, до 112,81 доллара.Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке."Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.
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экономика, украина, евросоюз, brent, цены на нефть
09:08 22.03.2022
 
Цены на нефть растут более чем на 2,5%

Цена на нефть марки Brent поднялась до 118,91 доллара за баррель, WTI — до 112,81

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% - до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,6%, до 112,81 доллара.
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Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке.
"Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаУкраинаЕвросоюзBrentЦены на нефть
 
 
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