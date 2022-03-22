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Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России - РИА Новости, 22.03.2022
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Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России
Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России - РИА Новости, 22.03.2022
Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России
Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:15
2022-03-22T11:15
владимир путин
япония
сша
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России."Во исполнение требований правительства Японии NEC Group приостанавливает прием новых заказов, поставки, а также инвестиции в продукцию и сервисы в России", - говорится в сообщении компании.Японская корпорация также сообщила, что намерена пожертвовать 500 тысяч евро через Всемирную продовольственную программу в целях гуманитарной поддержки людей, вынужденно покинувших Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против РФ и крупнейших российских организаций. Кроме этого, Японией был введет запрет на экспорт в Россию почти 300 наименований товаров и технологий.
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владимир путин, япония, сша, россия, в мире
11:15 22.03.2022
 
Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России

Японский IT-гигант NEC приостанавливает новые заказы, поставки и инвестиции в России

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России.
"Во исполнение требований правительства Японии NEC Group приостанавливает прием новых заказов, поставки, а также инвестиции в продукцию и сервисы в России", - говорится в сообщении компании.
Японская корпорация также сообщила, что намерена пожертвовать 500 тысяч евро через Всемирную продовольственную программу в целях гуманитарной поддержки людей, вынужденно покинувших Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против РФ и крупнейших российских организаций. Кроме этого, Японией был введет запрет на экспорт в Россию почти 300 наименований товаров и технологий.
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