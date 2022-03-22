https://ria.ru/20220322/nec-1779405395.html

Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России

Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России - РИА Новости, 22.03.2022

Японский IT-гигант NEC приостанавливает поставки и инвестиции в России

Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:15

2022-03-22T11:15

2022-03-22T11:15

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япония

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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Японская корпорация NEC объявила о приостановке приема новых заказов, поставок, а также инвестиций в продукцию и сервисы в России."Во исполнение требований правительства Японии NEC Group приостанавливает прием новых заказов, поставки, а также инвестиции в продукцию и сервисы в России", - говорится в сообщении компании.Японская корпорация также сообщила, что намерена пожертвовать 500 тысяч евро через Всемирную продовольственную программу в целях гуманитарной поддержки людей, вынужденно покинувших Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против РФ и крупнейших российских организаций. Кроме этого, Японией был введет запрет на экспорт в Россию почти 300 наименований товаров и технологий.

https://ria.ru/20220321/linde-1779274810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, япония, сша, россия, в мире