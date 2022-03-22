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Церемония прощания с актрисой Натальей Назаровой состоится 23 марта - РИА Новости, 22.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220322/nazarova-1779420443.html
Церемония прощания с актрисой Натальей Назаровой состоится 23 марта
Церемония прощания с актрисой Натальей Назаровой состоится 23 марта - РИА Новости, 22.03.2022
Церемония прощания с актрисой Натальей Назаровой состоится 23 марта
Прощание с Натальей Назаровой состоится в среду 23 марта в 11.00 утра. Об этом рассказала РИА Новости директор Гильдии актеров Центрального дома... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:08
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Прощание с Натальей Назаровой состоится в среду 23 марта в 11.00 утра. Об этом рассказала РИА Новости директор Гильдии актеров Центрального дома кинематографистов Валерия Гущина."Место прощания по просьбе родственницы — племянницы актрисы — не сообщается, она имеет на это право", — говорит Гущина. Она добавила, что также состоится кремация покойной.Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни в четверг 17 марта.Она родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Ее дебют в кино состоялся в 1972 году. Назарова сыграла Верочку в "Неоконченной пьесе для механического пианино", Тамару в ленте "Молодая жена", Нюру в "Старом новом годе", Вдовину в "Последнем побеге", Нину Иванову в "Мисс миллионерша". Кроме того, небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" очень понравилась зрителям и стала визитной карточкой актрисы. С 1989 года Назарова оставила карьеру из-за здоровья.
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новости культуры, наталья назарова, алма-ата, нина иванова
13:08 22.03.2022 (обновлено: 13:14 22.03.2022)
 
Церемония прощания с актрисой Натальей Назаровой состоится 23 марта

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Натальей Назаровой состоится 23 марта

© Главная редакция программ для детей и юношества ЦТ (1988) Наталья Назарова
 Наталья Назарова
© Главная редакция программ для детей и юношества ЦТ (1988)
Наталья Назарова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Прощание с Натальей Назаровой состоится в среду 23 марта в 11.00 утра. Об этом рассказала РИА Новости директор Гильдии актеров Центрального дома кинематографистов Валерия Гущина.
"Место прощания по просьбе родственницы — племянницы актрисы — не сообщается, она имеет на это право", — говорит Гущина. Она добавила, что также состоится кремация покойной.
Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни в четверг 17 марта.
Она родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Ее дебют в кино состоялся в 1972 году. Назарова сыграла Верочку в "Неоконченной пьесе для механического пианино", Тамару в ленте "Молодая жена", Нюру в "Старом новом годе", Вдовину в "Последнем побеге", Нину Иванову в "Мисс миллионерша". Кроме того, небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" очень понравилась зрителям и стала визитной карточкой актрисы. С 1989 года Назарова оставила карьеру из-за здоровья.
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КультураНовости культурыНаталья НазароваАлма-АтаНина Иванова
 
 
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