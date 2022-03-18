https://ria.ru/20220318/nazarova-1778760239.html

Умерла советская актриса Наталья Назарова

Умерла советская актриса Наталья Назарова - РИА Новости, 18.03.2022

Умерла советская актриса Наталья Назарова

Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T00:41

2022-03-18T00:41

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общество

наталья назарова

россия

москва

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Отмечается, что ее дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших ролей: Верочка ("Неоконченная пьеса для механического пианино"), Тамара ("Молодая жена"), Нюра ("Старый новый год"), Вдовина ("Последний побег"), Нина Иванова ("Мисс миллионерша"). Кроме того, небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" полюбилась зрителям и стала визитной карточкой актрисы. С 1989 года Назарова оставила актёрскую карьеру из-за здоровья.Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Она по праву считалась одной из ярких многогранно талантливых актрис МХАТа, отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, наталья назарова, россия, москва, мхат имени м. горького