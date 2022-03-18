https://ria.ru/20220318/nazarova-1778760239.html
Умерла советская актриса Наталья Назарова
Умерла советская актриса Наталья Назарова - РИА Новости, 18.03.2022
Умерла советская актриса Наталья Назарова
Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T00:41
2022-03-18T00:41
2022-03-18T00:41
общество
наталья назарова
россия
москва
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Отмечается, что ее дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших ролей: Верочка ("Неоконченная пьеса для механического пианино"), Тамара ("Молодая жена"), Нюра ("Старый новый год"), Вдовина ("Последний побег"), Нина Иванова ("Мисс миллионерша"). Кроме того, небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" полюбилась зрителям и стала визитной карточкой актрисы. С 1989 года Назарова оставила актёрскую карьеру из-за здоровья.Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Она по праву считалась одной из ярких многогранно талантливых актрис МХАТа, отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья назарова, россия, москва, мхат имени м. горького
Умерла советская актриса Наталья Назарова
Умерла советская актриса театра и кино Наталья Назарова
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ее дебют в кино состоялся в 1972 году. В числе лучших ролей: Верочка ("Неоконченная пьеса для механического пианино"), Тамара ("Молодая жена"), Нюра ("Старый новый год"), Вдовина ("Последний побег"), Нина Иванова ("Мисс миллионерша"). Кроме того, небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова" полюбилась зрителям и стала визитной карточкой актрисы. С 1989 года Назарова оставила актёрскую карьеру из-за здоровья.
Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате
. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ (мастерская Павла Массальского) и была принята в труппу Московского художественного театра, где много и плодотворно работала. Она по праву считалась одной из ярких многогранно талантливых актрис МХАТа
, отмечается в сообщении.