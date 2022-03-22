https://ria.ru/20220322/nato-1779398264.html

Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков

Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков

Россия предостерегает НАТО от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:47

2022-03-22T10:47

2022-03-22T10:55

в мире

россия

нато

сергей рябков

единая россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предостерегает НАТО от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Мы вновь подчеркиваем, что единственным правильным ходом, способом действий со стороны участников Североатлантического альянса сейчас было бы помочь остановке того деструктивного, абсолютно безответственного курса, который проводят власти Киева", - заявил Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия"."Отношений с НАТО нет, и будут ли они - зависит от НАТО",- сказал Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".

https://ria.ru/20220321/kitaytsy-1779251911.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, нато, сергей рябков, единая россия