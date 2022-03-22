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Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
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Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков
Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков
Россия предостерегает НАТО от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:47
2022-03-22T10:55
в мире
россия
нато
сергей рябков
единая россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предостерегает НАТО от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Мы вновь подчеркиваем, что единственным правильным ходом, способом действий со стороны участников Североатлантического альянса сейчас было бы помочь остановке того деструктивного, абсолютно безответственного курса, который проводят власти Киева", - заявил Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия"."Отношений с НАТО нет, и будут ли они - зависит от НАТО",- сказал Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
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в мире, россия, нато, сергей рябков, единая россия
10:47 22.03.2022 (обновлено: 10:55 22.03.2022)
 
Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и НАТО зависят от альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия предостерегает НАТО от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации отношений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предостерегаем союзников по Североатлантическому альянсу от опрометчивых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Мы вновь подчеркиваем, что единственным правильным ходом, способом действий со стороны участников Североатлантического альянса сейчас было бы помочь остановке того деструктивного, абсолютно безответственного курса, который проводят власти Киева", - заявил Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
"Отношений с НАТО нет, и будут ли они - зависит от НАТО",- сказал Рябков по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
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