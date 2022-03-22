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Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов - РИА Новости, 22.03.2022
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Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов
Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов - РИА Новости, 22.03.2022
Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов
Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:56
2022-03-22T16:02
экономика
россия
мантурово
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
лондонская биржа металлов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.Он отметил, что в настоящее время экспортные рынки сильно меняются и "в определенном смысле сужаются". В связи с этим металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренней потребности. По словам Мантурова, сейчас в правительстве РФ ведется комплексная работа в части инфраструктурных строек, которые обеспечат увеличение потребления металла для того, чтобы сохранить коллективы металлургических предприятий металлургии и работу технологического цикла, включая доменные печи."Как вы знаете, если один раз их затушить, то потом возобновить работу будет невозможно, придется их демонтировать и строить заново. Мы не должны допустить такого развития сценария. Поэтому мы с министерством финансов находимся в постоянном контакте и будем исходить из складывающейся сегодня и в будущем конъюнктуры для того, чтобы это было посильно для предприятий металлургии, и чтобы это было эффективно для формирования бюджета с точки зрения доходной ее части", - пояснил глава Минпромторга.
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экономика, россия, мантурово, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), лондонская биржа металлов
15:56 22.03.2022 (обновлено: 16:02 22.03.2022)
 
Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов

Мантуров: Минпромторг может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургическое предприятие "Уральская кузница"
Металлургическое предприятие Уральская кузница - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Металлургическое предприятие "Уральская кузница". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.
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Он отметил, что в настоящее время экспортные рынки сильно меняются и "в определенном смысле сужаются". В связи с этим металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренней потребности. По словам Мантурова, сейчас в правительстве РФ ведется комплексная работа в части инфраструктурных строек, которые обеспечат увеличение потребления металла для того, чтобы сохранить коллективы металлургических предприятий металлургии и работу технологического цикла, включая доменные печи.
"Как вы знаете, если один раз их затушить, то потом возобновить работу будет невозможно, придется их демонтировать и строить заново. Мы не должны допустить такого развития сценария. Поэтому мы с министерством финансов находимся в постоянном контакте и будем исходить из складывающейся сегодня и в будущем конъюнктуры для того, чтобы это было посильно для предприятий металлургии, и чтобы это было эффективно для формирования бюджета с точки зрения доходной ее части", - пояснил глава Минпромторга.
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ЭкономикаРоссияМантуровоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Лондонская биржа металлов
 
 
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