https://ria.ru/20220322/nalogi-1779468540.html

Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов

Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов - РИА Новости, 22.03.2022

Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов

Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:56

2022-03-22T15:56

2022-03-22T16:02

экономика

россия

мантурово

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

лондонская биржа металлов

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров."Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.Он отметил, что в настоящее время экспортные рынки сильно меняются и "в определенном смысле сужаются". В связи с этим металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренней потребности. По словам Мантурова, сейчас в правительстве РФ ведется комплексная работа в части инфраструктурных строек, которые обеспечат увеличение потребления металла для того, чтобы сохранить коллективы металлургических предприятий металлургии и работу технологического цикла, включая доменные печи."Как вы знаете, если один раз их затушить, то потом возобновить работу будет невозможно, придется их демонтировать и строить заново. Мы не должны допустить такого развития сценария. Поэтому мы с министерством финансов находимся в постоянном контакте и будем исходить из складывающейся сегодня и в будущем конъюнктуры для того, чтобы это было посильно для предприятий металлургии, и чтобы это было эффективно для формирования бюджета с точки зрения доходной ее части", - пояснил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778437931.html

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россия

мантурово

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, мантурово, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), лондонская биржа металлов