15:56 22.03.2022 (обновлено: 16:02 22.03.2022)
Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов
Мантуров: Минпромторг может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургическое предприятие "Уральская кузница"
Металлургическое предприятие "Уральская кузница". Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ в текущей ситуации может предложить Минфину пересмотреть ряд налогов для металлургов, чтобы они смогли сохранить производство, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Министерством финансов по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.
Он отметил, что в настоящее время экспортные рынки сильно меняются и "в определенном смысле сужаются". В связи с этим металлурги будут нацелены в первую очередь на обеспечение внутренней потребности. По словам Мантурова, сейчас в правительстве РФ ведется комплексная работа в части инфраструктурных строек, которые обеспечат увеличение потребления металла для того, чтобы сохранить коллективы металлургических предприятий металлургии и работу технологического цикла, включая доменные печи.
"Как вы знаете, если один раз их затушить, то потом возобновить работу будет невозможно, придется их демонтировать и строить заново. Мы не должны допустить такого развития сценария. Поэтому мы с министерством финансов находимся в постоянном контакте и будем исходить из складывающейся сегодня и в будущем конъюнктуры для того, чтобы это было посильно для предприятий металлургии, и чтобы это было эффективно для формирования бюджета с точки зрения доходной ее части", - пояснил глава Минпромторга.