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Госдума подняла порог налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 22.03.2022
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Госдума подняла порог налога на роскошь для автомобилей
Госдума подняла порог налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 22.03.2022
Госдума подняла порог налога на роскошь для автомобилей
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:50
2022-03-22T13:53
госдума рф
экономика
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html
https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html
https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html
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госдума рф, экономика, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:50 22.03.2022 (обновлено: 13:53 22.03.2022)
 
Госдума подняла порог налога на роскошь для автомобилей

Госдума вывела автомобили дешевле десяти миллионов рублей из-под налога на роскошь

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтосалон Бентли в Москве
Автосалон Бентли в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налогом на роскошь"). Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.
Планка в 3 миллиона рублей действовала еще с 2014 года. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 03:32
Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на авто с мощностью
По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.
Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до 10 миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. А тройной налог остается для той же категории - автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.
Налог на роскошь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:45
Богатые тоже платят: эксперты о налоге на роскошь
Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом. При этом дата размещения на официальном сайте министерства перечня автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых при расчете транспортного налога теперь будет применяться коэффициент 3, законом переносится с 1 на 31 марта.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 00:32
Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
 
Госдума РФЭкономикаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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