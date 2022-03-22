https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html

Может ли шоколад быть полезным?

Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион - РИА Новости, 22.03.2022

Может ли шоколад быть полезным?

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:53

2022-03-22T16:53

2022-03-22T18:01

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать.По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом."Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", — отметил Мясников.При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70 процентов какао. Что касается белого и молочного, то он скорее вреден, чем полезен, поскольку содержит большое количество сахара, животного жира и прочих добавок.

https://rsport.ria.ru/20220307/pitanie-1776598557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)