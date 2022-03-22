https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html
Может ли шоколад быть полезным?
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион - РИА Новости, 22.03.2022
Может ли шоколад быть полезным?
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:53
2022-03-22T16:53
2022-03-22T18:01
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать.По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом."Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", — отметил Мясников.При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70 процентов какао. Что касается белого и молочного, то он скорее вреден, чем полезен, поскольку содержит большое количество сахара, животного жира и прочих добавок.
https://rsport.ria.ru/20220307/pitanie-1776598557.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
16:53 22.03.2022 (обновлено: 18:01 22.03.2022)
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион
Врач Мясников: шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать.
По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом.
"Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", — отметил Мясников.
При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70 процентов какао. Что касается белого и молочного, то он скорее вреден, чем полезен, поскольку содержит большое количество сахара, животного жира и прочих добавок.