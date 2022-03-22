Рейтинг@Mail.ru
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/myasnikov-1779485890.html
Может ли шоколад быть полезным?
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион - РИА Новости, 22.03.2022
Может ли шоколад быть полезным?
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:53
2022-03-22T18:01
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_140:217:2855:1744_1920x0_80_0_0_63cc73c4b1ba7fd17e2ed72fe364b261.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать.По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом."Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", — отметил Мясников.При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70 процентов какао. Что касается белого и молочного, то он скорее вреден, чем полезен, поскольку содержит большое количество сахара, животного жира и прочих добавок.
https://rsport.ria.ru/20220307/pitanie-1776598557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592974514_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_395ac8d1a5001b514cffa1081bbef86d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
16:53 22.03.2022 (обновлено: 18:01 22.03.2022)
 
Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион

Врач Мясников: шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какую пользу может принести шоколад и как правильно его выбрать.
По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом.
"Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", — отметил Мясников.
При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70 процентов какао. Что касается белого и молочного, то он скорее вреден, чем полезен, поскольку содержит большое количество сахара, животного жира и прочих добавок.
Хурма - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 04:40ЗОЖ
Диетолог назвал продукты, которые помогут согреться
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала