18:23 22.03.2022 (обновлено: 20:00 22.03.2022)
В МВФ оценили влияние событий на Украине на мировую экономику
Замглавы МВФ Гопинат: влияние украинского кризиса на мировую экономику будет ограниченным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику, согласно его прогнозу, будет относительно ограниченным, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.
"Непосредственное влияние этой войны на мировую экономику будет относительно ограниченным", - сказала Гопинат в ходе брифинга, комментируя возможные последствия украинских событий для мировой экономической системы.
"На мой взгляд, справедливо сказать, что недавние события ускорят более широкое рассмотрение возможности использования цифровых валют центральными банками по всему миру", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.
Она также выразила уверенность в том, что мировая торговля энергоресурсами после украинских событий уже "не будет прежней". "Мы точно знаем, что торговля энергоресурсами после этой войны уже не будет такой, как прежде", - указала Гопинат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.