https://ria.ru/20220322/mvf-1779507171.html

В МВФ оценили влияние событий на Украине на мировую экономику

В МВФ оценили влияние событий на Украине на мировую экономику - РИА Новости, 22.03.2022

В МВФ оценили влияние событий на Украине на мировую экономику

Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику, согласно его прогнозу, будет относительно... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:23

2022-03-22T18:23

2022-03-22T20:00

мвф

экономика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что непосредственное влияние событий на Украине на мировую экономику, согласно его прогнозу, будет относительно ограниченным, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат."На мой взгляд, справедливо сказать, что недавние события ускорят более широкое рассмотрение возможности использования цифровых валют центральными банками по всему миру", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.Она также выразила уверенность в том, что мировая торговля энергоресурсами после украинских событий уже "не будет прежней". "Мы точно знаем, что торговля энергоресурсами после этой войны уже не будет такой, как прежде", - указала Гопинат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/makron-1779498703.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мвф, экономика, в мире, украина