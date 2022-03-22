Рейтинг@Mail.ru
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/mosty-1779539119.html
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста - РИА Новости, 22.03.2022
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста
Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:53
2022-03-22T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов."Когда нацистские войска уходили на север и потом уходили с нашей территории, они подорвали 22 моста, поэтому одна из задач – это восстановление путепроводов", - заявил Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".
https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
22:53 22.03.2022
 
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста

Власти ЛНР заявили, что отступающие украинские военные подорвали в республике 22 моста

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов.
"Когда нацистские войска уходили на север и потом уходили с нашей территории, они подорвали 22 моста, поэтому одна из задач – это восстановление путепроводов", - заявил Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 20:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявил Полянский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала