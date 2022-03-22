https://ria.ru/20220322/mosty-1779539119.html

Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста

Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста - РИА Новости, 22.03.2022

Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста

Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:53

2022-03-22T22:53

2022-03-22T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов."Когда нацистские войска уходили на север и потом уходили с нашей территории, они подорвали 22 моста, поэтому одна из задач – это восстановление путепроводов", - заявил Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".

https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина