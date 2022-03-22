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Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста - РИА Новости, 22.03.2022
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста
Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:53
2022-03-22T22:53
2022-03-22T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
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украина
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Отступающие украинские войска взорвали на территории ЛНР 22 моста, заявил премьер-министр республики Сергей Козлов."Когда нацистские войска уходили на север и потом уходили с нашей территории, они подорвали 22 моста, поэтому одна из задач – это восстановление путепроводов", - заявил Козлов в эфире телеканала "Луганск 24".
https://ria.ru/20220322/provokatsii-1779527522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Отступающие украинские военные подорвали в ЛНР 22 моста
Власти ЛНР заявили, что отступающие украинские военные подорвали в республике 22 моста