https://ria.ru/20220322/moriarty-1779461104.html

В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь"

В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь" - РИА Новости, 22.03.2022

В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь"

В России вышла новая книга создательницы бестселлера "Большая маленькая ложь" Лианы Мориарти, роман называется "Яблоки не падают никогда", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:29

2022-03-22T19:29

2022-03-22T19:29

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России вышла новая книга создательницы бестселлера "Большая маленькая ложь" Лианы Мориарти, роман называется "Яблоки не падают никогда", сообщает пресс-служба издательства "Иностранка".В центре сюжета — одна семья: супруги Джой и Стен, в прошлом популярные теннисисты, и их взрослые дети Брук, Трой, Логан и Эми. На первый взгляд у них все в порядке, однако на деле оказывается сложнее. Дети с ранних лет соперничали друг с другом за внимание родителей. Эта ревность растет вместе с появлением в доме молодой женщины по имени Саванна. Сначала Джой видит в ней идеальную дочь, о которой всегда мечтала, а затем обе героини исчезают. Главным подозреваемым становится Стен. Двое детей заступаются за отца, другие — сомневаются в его невиновности. Внутрисемейная борьба превращается в испытание для всех героев.Лиана Мориарти – австралийская писательница, славу ей принесли романы "Тайна моего мужа" и особенно "Большая маленькая ложь", произведение, которое легло в основу американского сериала с Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Мэрил Стрип в главных ролях. Книги Мориарти переведены на 40 языков, а их общий тираж превысил 9 миллионов экземпляров.

https://ria.ru/20220309/murakami-1777295368.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, риз уизерспун, николь кидман, книги