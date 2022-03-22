https://ria.ru/20220322/moriarty-1779461104.html
В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь"
В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь" - РИА Новости, 22.03.2022
В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь"
В России вышла новая книга создательницы бестселлера "Большая маленькая ложь" Лианы Мориарти, роман называется "Яблоки не падают никогда", сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:29
2022-03-22T19:29
2022-03-22T19:29
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России вышла новая книга создательницы бестселлера "Большая маленькая ложь" Лианы Мориарти, роман называется "Яблоки не падают никогда", сообщает пресс-служба издательства "Иностранка".В центре сюжета — одна семья: супруги Джой и Стен, в прошлом популярные теннисисты, и их взрослые дети Брук, Трой, Логан и Эми. На первый взгляд у них все в порядке, однако на деле оказывается сложнее. Дети с ранних лет соперничали друг с другом за внимание родителей. Эта ревность растет вместе с появлением в доме молодой женщины по имени Саванна. Сначала Джой видит в ней идеальную дочь, о которой всегда мечтала, а затем обе героини исчезают. Главным подозреваемым становится Стен. Двое детей заступаются за отца, другие — сомневаются в его невиновности. Внутрисемейная борьба превращается в испытание для всех героев.Лиана Мориарти – австралийская писательница, славу ей принесли романы "Тайна моего мужа" и особенно "Большая маленькая ложь", произведение, которое легло в основу американского сериала с Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Мэрил Стрип в главных ролях. Книги Мориарти переведены на 40 языков, а их общий тираж превысил 9 миллионов экземпляров.
https://ria.ru/20220309/murakami-1777295368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, риз уизерспун, николь кидман, книги
В России вышла новая книга автора бестселлера "Большая маленькая ложь"
Новая книга Лианы Мориарти "Яблоки не падают никогда" вышла в России
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В России вышла новая книга создательницы бестселлера "Большая маленькая ложь" Лианы Мориарти, роман называется "Яблоки не падают никогда", сообщает пресс-служба издательства "Иностранка".
В центре сюжета — одна семья: супруги Джой и Стен, в прошлом популярные теннисисты, и их взрослые дети Брук, Трой, Логан и Эми.
На первый взгляд у них все в порядке, однако на деле оказывается сложнее. Дети с ранних лет соперничали друг с другом за внимание родителей. Эта ревность растет вместе с появлением в доме молодой женщины по имени Саванна. Сначала Джой видит в ней идеальную дочь, о которой всегда мечтала, а затем обе героини исчезают.
Главным подозреваемым становится Стен. Двое детей заступаются за отца, другие — сомневаются в его невиновности. Внутрисемейная борьба превращается в испытание для всех героев.
Лиана Мориарти – австралийская писательница, славу ей принесли романы "Тайна моего мужа" и особенно "Большая маленькая ложь", произведение, которое легло в основу американского сериала с Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Мэрил Стрип в главных ролях. Книги Мориарти переведены на 40 языков, а их общий тираж превысил 9 миллионов экземпляров.