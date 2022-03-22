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Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 22.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220322/monroe-1779400526.html
Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму
Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 22.03.2022
Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму
Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола будет представлен на торгах Christie's в мае, картина с... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:25
2022-03-22T11:25
культура
новости культуры
мэрилин монро
голливуд
энди уорхол (андрей вархола)
музеи
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола будет представлен на торгах Christie's в мае, картина с рекордным эстимейтом (первоначальной оценкой) 200 миллионов долларов может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на аукционе, сообщается на сайте компании. Полотно предоставит швейцарский фонд Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что все средства от продажи пойдут на благотворительность.Картина может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на торгах. Пока что рекорд удерживает "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. В ноябре 2017 года шедевр ушел с молотка за 450,3 миллиона евро, пишет Artnet.Shot Sage Blue Marilyn — знаковая работа в творчестве Уорхола и в современном искусстве. Художник начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. Он несколько раз делал репродукции ее облика в ярких красках, часто с немного искаженными чертами лица. В 1964 году Уорхол придумал более утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, который он ранее использовал, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда. Этот способ создания полотен был настолько сложным, что мастер больше к нему не возвращался.
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новости культуры, мэрилин монро, голливуд, энди уорхол (андрей вархола), музеи
11:25 22.03.2022
 
Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму

Портрет Монро работы Уорхола за 200 миллионов долларов выставят на аукционе Christie's

© AP PhotoМэрилин Монро
Мэрилин Монро - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола будет представлен на торгах Christie's в мае, картина с рекордным эстимейтом (первоначальной оценкой) 200 миллионов долларов может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на аукционе, сообщается на сайте компании.
© AFP 2022 / Getty Images / Dia DipasupilПортрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn на аукционе Christie’s
Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn на аукционе Christie’s - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Dia Dipasupil
Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn на аукционе Christie’s
Полотно предоставит швейцарский фонд Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что все средства от продажи пойдут на благотворительность.
Картина может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на торгах. Пока что рекорд удерживает "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. В ноябре 2017 года шедевр ушел с молотка за 450,3 миллиона евро, пишет Artnet.
Shot Sage Blue Marilyn — знаковая работа в творчестве Уорхола и в современном искусстве. Художник начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. Он несколько раз делал репродукции ее облика в ярких красках, часто с немного искаженными чертами лица. В 1964 году Уорхол придумал более утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, который он ранее использовал, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда. Этот способ создания полотен был настолько сложным, что мастер больше к нему не возвращался.
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КультураНовости культурыМэрилин МонроГолливудЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Музеи
 
 
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