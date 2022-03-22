https://ria.ru/20220322/monroe-1779400526.html

Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму

Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 22.03.2022

Портрет Монро кисти Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола будет представлен на торгах Christie's в мае, картина с... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:25

2022-03-22T11:25

2022-03-22T11:25

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мэрилин монро

голливуд

энди уорхол (андрей вархола)

музеи

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола будет представлен на торгах Christie's в мае, картина с рекордным эстимейтом (первоначальной оценкой) 200 миллионов долларов может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на аукционе, сообщается на сайте компании. Полотно предоставит швейцарский фонд Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что все средства от продажи пойдут на благотворительность.Картина может стать самым дорогим произведением искусства ХХ века, выставленным на торгах. Пока что рекорд удерживает "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. В ноябре 2017 года шедевр ушел с молотка за 450,3 миллиона евро, пишет Artnet.Shot Sage Blue Marilyn — знаковая работа в творчестве Уорхола и в современном искусстве. Художник начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. Он несколько раз делал репродукции ее облика в ярких красках, часто с немного искаженными чертами лица. В 1964 году Уорхол придумал более утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, который он ранее использовал, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда. Этот способ создания полотен был настолько сложным, что мастер больше к нему не возвращался.

https://ria.ru/20220318/christies-1778867077.html

голливуд

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мэрилин монро, голливуд, энди уорхол (андрей вархола), музеи