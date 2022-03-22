https://ria.ru/20220322/minzdrav-1779445476.html
Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставками лекарствами
Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставками лекарствами - РИА Новости, 22.03.2022
Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставками лекарствами
Минздрав России и Росздравнадзор держат ситуацию с поставками лекарств на постоянном контроле, у большинства препаратов есть аналоги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:17
2022-03-22T14:17
2022-03-22T14:18
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минздрав России и Росздравнадзор держат ситуацию с поставками лекарств на постоянном контроле, у большинства препаратов есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сообщества "Врачи.рф" сообщила, что российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом ряда препаратов. В материале отмечается, что препараты с международным непатентованным наименованием "метилпреднизолон", согласно данным опроса, не продаются ни под одним брендом, также среди пропавших из аптек лекарств, используемых при аритмии и гипертонии, препарат "беталок" и препарат группы глюкокортикостероидов "солу-кортеф"."Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - говорится в сообщении.Росздравнадзором ранее были получены письма о прекращении поставок лекарственных препаратов "Беталок" (МНН: метопролол), "Медрол", компании Пфайзер (МНН: метилпреднизолон), и "Метипред", компании Орион (МНН: метилпреднизолон), уточнили в пресс-службе.Препарат с торговым наименованием "Солу-кортеф" (МНН: гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах, отметили в Минздраве."У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779319657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
14:17 22.03.2022 (обновлено: 14:18 22.03.2022)
Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставками лекарствами
Минздрав заявил, что держит ситуацию с поставками лекарств под постоянным контролем
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минздрав России и Росздравнадзор держат ситуацию с поставками лекарств на постоянном контроле, у большинства препаратов есть аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сообщества "Врачи.рф" сообщила, что российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом ряда препаратов. В материале отмечается, что препараты с международным непатентованным наименованием "метилпреднизолон", согласно данным опроса, не продаются ни под одним брендом, также среди пропавших из аптек лекарств, используемых при аритмии и гипертонии, препарат "беталок" и препарат группы глюкокортикостероидов "солу-кортеф".
"Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России
и Росздравнадзора
", - говорится в сообщении.
Росздравнадзором ранее были получены письма о прекращении поставок лекарственных препаратов "Беталок" (МНН: метопролол), "Медрол", компании Пфайзер (МНН: метилпреднизолон), и "Метипред", компании Орион (МНН: метилпреднизолон), уточнили в пресс-службе.
Препарат с торговым наименованием "Солу-кортеф" (МНН: гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах, отметили в Минздраве.
"У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства", - подчеркнули в пресс-службе.