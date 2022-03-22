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В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/miny-1779532610.html
В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах
В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах - РИА Новости, 22.03.2022
В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах
Высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины 67 судов из 15 стран, заявил начальник Национального центра управления РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:41
2022-03-22T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
одесса
черноморск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины 67 судов из 15 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств", - сказал Мизинцев на брифинге.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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в мире, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:41 22.03.2022 (обновлено: 21:59 22.03.2022)
 
В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах

Минобороны: из-за украинских мин в морских портах Украины заперты 67 судов из 15 стран

© AFP 2022 / Alexey KravtsovУкраинские военные в порту Одессы
Украинские военные в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Alexey Kravtsov
Украинские военные в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины 67 судов из 15 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств", - сказал Мизинцев на брифинге.
ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты оставили в Степном минные поля
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияОдессаЧерноморскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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