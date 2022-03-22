https://ria.ru/20220322/miny-1779532610.html

В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах

В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах - РИА Новости, 22.03.2022

В Минобороны рассказали о высокой минной опасности в украинских портах

Высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины 67 судов из 15 стран, заявил начальник Национального центра управления РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:41

2022-03-22T21:41

2022-03-22T21:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

одесса

черноморск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Высокая минная опасность, созданная Киевом, привела к блокировке в морских портах Украины 67 судов из 15 стран, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств", - сказал Мизинцев на брифинге.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html

россия

одесса

черноморск

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Наталья Макарова

в мире, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)