https://ria.ru/20220322/miny-1779521094.html
Турция принимает меры из-за сведений о минах в Черном море, заявил Эрдоган
Турция принимает меры из-за сведений о минах в Черном море, заявил Эрдоган - РИА Новости, 22.03.2022
Турция принимает меры из-за сведений о минах в Черном море, заявил Эрдоган
Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:52
2022-03-22T19:52
2022-03-22T19:52
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россия
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вооруженные силы рф
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Минобороны Турции принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.ФСБ РФ в воскресенье заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet."В связи с этим вопросом в первую очередь наше министерство национальной обороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь", - сказал Эрдоган на совместной с премьером Нидерландов пресс-конференции во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html
https://ria.ru/20220322/s-400-1779365447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, одесса, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, вмс турции
Турция принимает меры из-за сведений о минах в Черном море, заявил Эрдоган
Эрдоган: Минобороны Турции принимает меры из-за сведений о дрейфующих минах в Черном море