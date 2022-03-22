Рейтинг@Mail.ru
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/miny-1779451046.html
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет - РИА Новости, 22.03.2022
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет
На разминирование территории Донецкой народной республики уйдет не один десяток лет, сказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:41
2022-03-22T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120670_0:146:3245:1971_1920x0_80_0_0_d442425272e47093d28b4498373a6007.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На разминирование территории Донецкой народной республики уйдет не один десяток лет, сказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий."Да, работы много. Еще будет не на один десяток лет. В основном (украинские военные) минируют объекты социальной инфраструктуры, трансформаторные подстанции, водопроводные узлы, обычные дороги, на которых передвигается техника. Кроме минирования проводят подрывы социально важных объектов", - сказал Кострубицкий в эфире Первого канала. По его словам, пиротехники ДНР справляются с работой, но работают практически круглосуточно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779283463.html
https://ria.ru/20220302/dnr-1776111551.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777120670_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_18f46c6946e07a677b3398fc67d7f282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, россия
14:41 22.03.2022 (обновлено: 14:47 22.03.2022)
 
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет

Глава МЧС ДНР Кострубицкий: на разминирование территории уйдет не один десяток лет

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУказатели минного поля в ДНР
Указатели минного поля в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Указатели минного поля в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На разминирование территории Донецкой народной республики уйдет не один десяток лет, сказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
"Да, работы много. Еще будет не на один десяток лет. В основном (украинские военные) минируют объекты социальной инфраструктуры, трансформаторные подстанции, водопроводные узлы, обычные дороги, на которых передвигается техника. Кроме минирования проводят подрывы социально важных объектов", - сказал Кострубицкий в эфире Первого канала. По его словам, пиротехники ДНР справляются с работой, но работают практически круглосуточно.
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Сапер Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники МЧС ДНР подорвались при разминировании объекта в Гранитном
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала