14:41 22.03.2022 (обновлено: 14:47 22.03.2022)
В Донецке считают, что на разминирование ДНР уйдут десятки лет
Глава МЧС ДНР Кострубицкий: на разминирование территории уйдет не один десяток лет
Указатели минного поля в ДНР
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На разминирование территории Донецкой народной республики уйдет не один десяток лет, сказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
"Да, работы много. Еще будет не на один десяток лет. В основном (украинские военные) минируют объекты социальной инфраструктуры, трансформаторные подстанции, водопроводные узлы, обычные дороги, на которых передвигается техника. Кроме минирования проводят подрывы социально важных объектов", - сказал Кострубицкий в эфире Первого канала. По его словам, пиротехники ДНР справляются с работой, но работают практически круглосуточно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.