https://ria.ru/20220322/minfin-1779395229.html

Минфин выплатил купон на 65,6 миллиона долларов по евробондам

Минфин выплатил купон на 65,6 миллиона долларов по евробондам - РИА Новости, 22.03.2022

Минфин выплатил купон на 65,6 миллиона долларов по евробондам

Россия выплатила купон на 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году, сообщил Минфин. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:36

2022-03-22T10:36

2022-03-22T11:33

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия выплатила купон на 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году, сообщил Минфин."Национальный расчетный депозитарий" 21 марта получил средства для выплаты купона этому выпуску евробондов. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг <...> исполнены Минфином <...> в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — уточняется в пресс-релизе.Выпуск "Россия-29" объемом три миллиарда долларов казначейство разместило в марте 2018 года под 4,375 процента годовых.Министр финансов Антон Силуанов ранее напоминал, что начиная с 2018 года в эмиссионных документах на еврооблигации заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.Глава ведомства заявил, что Россия на фоне санкций, среди которых заморозка части валютных резервов, не отказывается от обязательств по госдолгу. Власти утверждают, что необходимый объем средств для выплат есть, а ограничения с валютными счетами ЦБ и правительства Москва расценивает как попытку организовать искусственный дефолт.Погашение купонов осуществляется по новым правилам: Минфин направляет платежные поручения банкам-агентам для перечисления денег в валюте держателям облигаций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит поручение, его отзовут, а ведомство осуществит выплату в рублях.

https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия