Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием
Минэнерго не будет переносить сроки крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"В тех компаниях, где инвестиционные программы министерство энергетики утверждает, и крупнейшие компании с госучастием в том числе, мы не уменьшаем объем инвестиционных программ и не переносим сроки реализации крупных проектов", - сказал Грабчак на сессии форума "Электрические сети".
В понедельник газета "Коммерсант" сообщала, что Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) подготовил свод возможных рисков для энергетики из-за западных санкций. В частности, генераторы выступают за перенос начала модернизации и освобождение инвесторов от штрафов за срыв сроков запуска объектов. Энергетики также боятся проблем с эксплуатацией ТЭС на импортном оборудовании.
"Мы также предусматриваем в мерах поддержки возможность авансирования до 80% (от цены контракта с поставщиками - ред.)... Плюс Минпромторг через Фонд развития промышленности достаточно большой объем денег запланировал как на покрытие кассовой разницы для производителей, так и для субсидирования процентной ставки по кредитам на развитие промышленности", - продолжил Грабчак.
Также, по словам замминистра, электроэнергетика России ещё порядка двух лет сможет работать без импортозамещения, не снижая качества и надежности энергоснабжения. "Через время нам понадобится какое-то импортозамещенное оборудование, но подчеркну, что мы последовательно занимаемся импортозамещением в электроэнергетике, и в последние годы в этой части ведётся активная работа", - заключил он.