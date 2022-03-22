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Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием - РИА Новости, 22.03.2022
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Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием
Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием - РИА Новости, 22.03.2022
Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием
Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:40
2022-03-22T16:40
экономика
россия
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак."В тех компаниях, где инвестиционные программы министерство энергетики утверждает, и крупнейшие компании с госучастием в том числе, мы не уменьшаем объем инвестиционных программ и не переносим сроки реализации крупных проектов", - сказал Грабчак на сессии форума "Электрические сети".В понедельник газета "Коммерсант" сообщала, что Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) подготовил свод возможных рисков для энергетики из-за западных санкций. В частности, генераторы выступают за перенос начала модернизации и освобождение инвесторов от штрафов за срыв сроков запуска объектов. Энергетики также боятся проблем с эксплуатацией ТЭС на импортном оборудовании."Мы также предусматриваем в мерах поддержки возможность авансирования до 80% (от цены контракта с поставщиками - ред.)... Плюс Минпромторг через Фонд развития промышленности достаточно большой объем денег запланировал как на покрытие кассовой разницы для производителей, так и для субсидирования процентной ставки по кредитам на развитие промышленности", - продолжил Грабчак.Также, по словам замминистра, электроэнергетика России ещё порядка двух лет сможет работать без импортозамещения, не снижая качества и надежности энергоснабжения. "Через время нам понадобится какое-то импортозамещенное оборудование, но подчеркну, что мы последовательно занимаемся импортозамещением в электроэнергетике, и в последние годы в этой части ведётся активная работа", - заключил он.
https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html
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экономика, россия, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
16:40 22.03.2022
 
Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием

Минэнерго не будет переносить сроки крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
"В тех компаниях, где инвестиционные программы министерство энергетики утверждает, и крупнейшие компании с госучастием в том числе, мы не уменьшаем объем инвестиционных программ и не переносим сроки реализации крупных проектов", - сказал Грабчак на сессии форума "Электрические сети".
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В понедельник газета "Коммерсант" сообщала, что Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) подготовил свод возможных рисков для энергетики из-за западных санкций. В частности, генераторы выступают за перенос начала модернизации и освобождение инвесторов от штрафов за срыв сроков запуска объектов. Энергетики также боятся проблем с эксплуатацией ТЭС на импортном оборудовании.
"Мы также предусматриваем в мерах поддержки возможность авансирования до 80% (от цены контракта с поставщиками - ред.)... Плюс Минпромторг через Фонд развития промышленности достаточно большой объем денег запланировал как на покрытие кассовой разницы для производителей, так и для субсидирования процентной ставки по кредитам на развитие промышленности", - продолжил Грабчак.
Также, по словам замминистра, электроэнергетика России ещё порядка двух лет сможет работать без импортозамещения, не снижая качества и надежности энергоснабжения. "Через время нам понадобится какое-то импортозамещенное оборудование, но подчеркну, что мы последовательно занимаемся импортозамещением в электроэнергетике, и в последние годы в этой части ведётся активная работа", - заключил он.
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