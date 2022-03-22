https://ria.ru/20220322/minenergo-1779481563.html

Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием

Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием - РИА Новости, 22.03.2022

Минэнерго не уменьшит объем инвестпроектов в компаниях с госучастием

Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:40

2022-03-22T16:40

2022-03-22T16:40

экономика

россия

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минэнерго России не будет переносить сроки реализации крупных инвестпроектов в компаниях с госучастием, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак."В тех компаниях, где инвестиционные программы министерство энергетики утверждает, и крупнейшие компании с госучастием в том числе, мы не уменьшаем объем инвестиционных программ и не переносим сроки реализации крупных проектов", - сказал Грабчак на сессии форума "Электрические сети".В понедельник газета "Коммерсант" сообщала, что Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) подготовил свод возможных рисков для энергетики из-за западных санкций. В частности, генераторы выступают за перенос начала модернизации и освобождение инвесторов от штрафов за срыв сроков запуска объектов. Энергетики также боятся проблем с эксплуатацией ТЭС на импортном оборудовании."Мы также предусматриваем в мерах поддержки возможность авансирования до 80% (от цены контракта с поставщиками - ред.)... Плюс Минпромторг через Фонд развития промышленности достаточно большой объем денег запланировал как на покрытие кассовой разницы для производителей, так и для субсидирования процентной ставки по кредитам на развитие промышленности", - продолжил Грабчак.Также, по словам замминистра, электроэнергетика России ещё порядка двух лет сможет работать без импортозамещения, не снижая качества и надежности энергоснабжения. "Через время нам понадобится какое-то импортозамещенное оборудование, но подчеркну, что мы последовательно занимаемся импортозамещением в электроэнергетике, и в последние годы в этой части ведётся активная работа", - заключил он.

https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html

https://ria.ru/20220228/investitsii-1775513784.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)