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Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США - РИА Новости, 22.03.2022
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Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США - РИА Новости, 22.03.2022
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:07
2022-03-22T11:07
в мире
сша
китай
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять "Китай и оказывать давление.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".
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в мире, сша, китай
11:07 22.03.2022
 
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Представитель МИД Китая: Пекин примет меры в ответ на визовые ограничения США

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.
Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять "Китай и оказывать давление.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".
Пекин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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