https://ria.ru/20220322/mery-1779403356.html

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США - РИА Новости, 22.03.2022

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:07

2022-03-22T11:07

2022-03-22T11:07

в мире

сша

китай

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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять "Китай и оказывать давление.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html

сша

китай

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай