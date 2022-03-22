https://ria.ru/20220322/mery-1779403356.html
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США - РИА Новости, 22.03.2022
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:07
2022-03-22T11:07
2022-03-22T11:07
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китай
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - сказал дипломат.Он добавил, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять "Китай и оказывать давление.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779369728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
Китай примет меры в ответ на визовые ограничения США
Представитель МИД Китая: Пекин примет меры в ответ на визовые ограничения США