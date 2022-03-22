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ВС отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"* - РИА Новости, 22.03.2022
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ВС отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"*
ВС отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"* - РИА Новости, 22.03.2022
ВС отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"*
Верховный суд РФ отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"* до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:01
2022-03-22T16:01
верховный суд рф
россия
правозащитный центр "мемориал"
мемориал
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"* до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Заявление об отсрочке не подлежит удовлетворению", - огласила решение судья.Ранее ВС РФ постановил ликвидировать "Мемориал"*, решение вступило в законную силу. Представители организации оспорили это решение в ЕСПЧ, и Страсбургский суд предписал РФ приостановить процедуру ликвидации до тех пор, пока не рассмотрит эту жалобу.Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Тем не менее, поскольку речь в жалобе идет о событиях, произошедших до 15 марта, ЕСПЧ остается компетентным судом.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Верховный суд РФ 28 декабря постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отмечал, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.
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верховный суд рф, россия, правозащитный центр "мемориал", мемориал
16:01 22.03.2022
 
ВС отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"*

Верховный суд отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"*

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался приостанавливать ликвидацию международного "Мемориала"* до решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заявление об отсрочке не подлежит удовлетворению", - огласила решение судья.
Ранее ВС РФ постановил ликвидировать "Мемориал"*, решение вступило в законную силу. Представители организации оспорили это решение в ЕСПЧ, и Страсбургский суд предписал РФ приостановить процедуру ликвидации до тех пор, пока не рассмотрит эту жалобу.
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Тем не менее, поскольку речь в жалобе идет о событиях, произошедших до 15 марта, ЕСПЧ остается компетентным судом.
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В правозащитном центре "Мемориал"* проходят обыски
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Верховный суд РФ 28 декабря постановил ликвидировать международный "Мемориал"*. На следующий день аналогичное решение по правозащитному "Мемориалу"* принял Мосгорсуд.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отмечал, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
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14 января, 17:19
Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.
 
Верховный суд РФРоссияПравозащитный центр "Мемориал"Мемориал
 
 
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