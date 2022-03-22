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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь - РИА Новости, 22.03.2022
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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь - РИА Новости, 22.03.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь
Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T05:37
2022-03-22T06:30
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ.Отмечается, что груз для нуждающихся жителей включал в себя продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи."Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!", - приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
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в мире, украина, россия
05:37 22.03.2022 (обновлено: 06:30 22.03.2022)
 
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь

Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Мелитополь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ.
"Через пограничный пункт в Республике Крым российскими военнослужащими на территорию Украины была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом около 20 тонн. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз для нуждающихся жителей включал в себя продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

"Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!", - приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
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