https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь - РИА Новости, 22.03.2022

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь

Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T05:37

2022-03-22T05:37

2022-03-22T06:30

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ.Отмечается, что груз для нуждающихся жителей включал в себя продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи."Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!", - приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия