05:37 22.03.2022 (обновлено: 06:30 22.03.2022)
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь
Российские военные доставили более 20 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи общей массой более 20 тонн в Мелитополь Запорожской области, сообщает минобороны РФ.
"Через пограничный пункт в Республике Крым российскими военнослужащими на территорию Украины была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом около 20 тонн. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз для нуждающихся жителей включал в себя продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.
"Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!", - приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
"Вам спасибо большое за помощь. А как по-другому… Магазины пустые, все пусто, все разворовано. Есть нечего. Поэтому благодарны… спасибо!", - приводятся в сообщении слова благодарности местных жителей российским военным.
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, а также обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.