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Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну - РИА Новости, 22.03.2022
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Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну
Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну - РИА Новости, 22.03.2022
Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну
Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:44
2022-03-22T15:29
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну."Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.Медведев отметил, что максимально скоординированная работа правоохранительных органов, заинтересованная работа министерств и ведомств сейчас крайне необходима, чтобы не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.
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общество, россия, дмитрий медведев
14:44 22.03.2022 (обновлено: 15:29 22.03.2022)
 
Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну

Зампред Совбеза Медведев предупредил о росте числа прибывающих в Россию радикалов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну.
"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.
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Медведев отметил, что максимально скоординированная работа правоохранительных органов, заинтересованная работа министерств и ведомств сейчас крайне необходима, чтобы не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
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