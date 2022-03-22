https://ria.ru/20220322/medvedev-1779451280.html

Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну

Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну - РИА Новости, 22.03.2022

Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну

Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:44

2022-03-22T14:44

2022-03-22T15:29

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну."Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.Медведев отметил, что максимально скоординированная работа правоохранительных органов, заинтересованная работа министерств и ведомств сейчас крайне необходима, чтобы не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий медведев