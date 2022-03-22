14:44 22.03.2022 (обновлено: 15:29 22.03.2022)
Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в страну
Зампред Совбеза Медведев предупредил о росте числа прибывающих в Россию радикалов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зампредседателя совбеза России Дмитрий Медведев не исключил роста числа радикальных элементов, которые приезжают в РФ, и призвал обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну.
"Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц", - сказал он на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки.
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Медведев отметил, что максимально скоординированная работа правоохранительных органов, заинтересованная работа министерств и ведомств сейчас крайне необходима, чтобы не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.