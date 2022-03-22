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Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия-Китай: Главное
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Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай
Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай
Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:04
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россия-китай: главное
китай
медь
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МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое мнение высказал URA.RU аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев."Может помочь переориентация на азиатский рынок, все-таки основной потребитель меди в мире - Китай", - пояснил экономист.УГМК - один из крупнейших производителей катодной меди. На нее приходится около 40% российского производства. На аффинажном производстве "Уралэлектромеди" выпускают золото и серебро в слитках, а также свинец, селен и концентрат металлов платиновой группы.
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Артем Смирнов
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китай, медь
11:04 22.03.2022
 

Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое мнение высказал URA.RU аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
"Может помочь переориентация на азиатский рынок, все-таки основной потребитель меди в мире - Китай", - пояснил экономист.
Сотрудник железной дороги рядом со сверхскоростным пассажирским экспрессом, Шанхай - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:56Россия-Китай: Главное
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
УГМК - один из крупнейших производителей катодной меди. На нее приходится около 40% российского производства. На аффинажном производстве "Уралэлектромеди" выпускают золото и серебро в слитках, а также свинец, селен и концентрат металлов платиновой группы.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитаймедь
 
 
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