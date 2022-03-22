https://ria.ru/20220322/med-1779400974.html
Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай
Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт: поставки российской меди могут переориентироваться на Китай
Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:04
2022-03-22T11:04
2022-03-22T11:04
россия-китай: главное
китай
медь
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МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Введенные минфином Великобритании повышенные пошлины для российских импортеров цветных и драгметаллов могут привести к тому, что УГМК уйдет на рынок Азии. Такое мнение высказал URA.RU аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев."Может помочь переориентация на азиатский рынок, все-таки основной потребитель меди в мире - Китай", - пояснил экономист.УГМК - один из крупнейших производителей катодной меди. На нее приходится около 40% российского производства. На аффинажном производстве "Уралэлектромеди" выпускают золото и серебро в слитках, а также свинец, селен и концентрат металлов платиновой группы.
https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, медь