https://ria.ru/20220322/marketpleys-1779399608.html

В России появится первый маркетплейс отечественного софта

В России появится первый маркетплейс отечественного софта - РИА Новости, 22.03.2022

В России появится первый маркетплейс отечественного софта

В мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:52

2022-03-22T10:52

2022-03-22T13:38

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Отвечая на вопрос, в каких сферах импортозамещение программного обеспечения вызывает самую большую тревогу, Шадаев отметил, что это специализированный софт. Речь идет программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.Министр добавил, что ведомство до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы на фоне антироссийских санкций.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие ограничения в отношении России. В частности, запрещены поставки высокотехнологичной продукции. В связи с этим российские власти готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли.

https://ria.ru/20220321/mintsifry-1779327389.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госдума рф