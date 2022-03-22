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В России появится первый маркетплейс отечественного софта - РИА Новости, 22.03.2022
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В России появится первый маркетплейс отечественного софта
В России появится первый маркетплейс отечественного софта - РИА Новости, 22.03.2022
В России появится первый маркетплейс отечественного софта
В мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:52
2022-03-22T13:38
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.Отвечая на вопрос, в каких сферах импортозамещение программного обеспечения вызывает самую большую тревогу, Шадаев отметил, что это специализированный софт. Речь идет программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.Министр добавил, что ведомство до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы на фоне антироссийских санкций.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие ограничения в отношении России. В частности, запрещены поставки высокотехнологичной продукции. В связи с этим российские власти готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госдума рф
10:52 22.03.2022 (обновлено: 13:38 22.03.2022)
 
В России появится первый маркетплейс отечественного софта

Глава Минцифры Шадаев: первый маркетплейс российского софта планируется запустить в мае

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить", — пояснил министр.
Отвечая на вопрос, в каких сферах импортозамещение программного обеспечения вызывает самую большую тревогу, Шадаев отметил, что это специализированный софт. Речь идет программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.
Министр добавил, что ведомство до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы на фоне антироссийских санкций.
Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие ограничения в отношении России. В частности, запрещены поставки высокотехнологичной продукции. В связи с этим российские власти готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли.
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевГосдума РФ
 
 
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