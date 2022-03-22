https://ria.ru/20220322/mariupol-1779516282.html

Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 22.03.2022

Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации бригады морской пехоты украинских войск. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:16

2022-03-22T19:16

2022-03-22T22:03

украина

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации бригады морской пехоты украинских войск."На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Отмечается, что военнослужащие ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris."Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства", — отмечается в тексте.По данным Народной милиции, с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР более 330 представителей украинских войск, 25 из них находятся в медицинских учреждениях.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/krizis-1779394404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, мариуполь