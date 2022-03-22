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Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779516282.html
Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем
Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 22.03.2022
Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации бригады морской пехоты украинских войск. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:16
2022-03-22T22:03
украина
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации бригады морской пехоты украинских войск."На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.Отмечается, что военнослужащие ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris."Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства", — отмечается в тексте.По данным Народной милиции, с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР более 330 представителей украинских войск, 25 из них находятся в медицинских учреждениях.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/krizis-1779394404.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, мариуполь
19:16 22.03.2022 (обновлено: 22:03 22.03.2022)
 
Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

В ДНР заявили о полной денацифицикации 36-й бригады ВСУ на мариупольском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в Мариуполе
Боец Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о денацификации бригады морской пехоты украинских войск.
"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ", — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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Отмечается, что военнослужащие ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris.
"Наши специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные оккупантами во время позорного бегства", — отмечается в тексте.
По данным Народной милиции, с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР более 330 представителей украинских войск, 25 из них находятся в медицинских учреждениях.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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