https://ria.ru/20220322/mariupol-1779471973.html
ВСУ специально обстреливали жилые дома Мариуполя из танков, заявил очевидец
ВСУ специально обстреливали жилые дома Мариуполя из танков, заявил очевидец - РИА Новости, 22.03.2022
ВСУ специально обстреливали жилые дома Мариуполя из танков, заявил очевидец
Украинские военные в Мариуполе специально уничтожали жилые дома, обстреливая их прямой наводкой из танков, в результате чего за раз в подъездах сгорало по... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:09
2022-03-22T16:09
2022-03-22T17:36
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские военные в Мариуполе специально уничтожали жилые дома, обстреливая их прямой наводкой из танков, в результате чего за раз в подъездах сгорало по нескольку этажей, рассказал житель города Роман Филимонов, ставший очевидцем происходившего.По его словам, танк украинской армии ездил по Морскому (бывшему Комсомольскому) бульвару "и просто прямой наводкой стрелял по жилым домам". "Они загорались – там буквально подъезд, 6-7 этажей, сразу сгорал, ничего не оставалось. Люди кричали: "Что вы делаете!", но никакого эффекта. Стреляли дальше и стреляли", - вспоминает Филимонов.В результате устроенного украинскими националистами беспредела в Мариуполе имеет место "страшнейшая" гуманитарная катастрофа, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют, говорил генерал.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779444864.html
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Житель Мариуполя: "Украинские военные специально уничтожали жилые дома"
Украинские военные в Мариуполе специально уничтожали жилые дома, обстреливая их прямой наводкой из танков, за раз в подъездах сгорало по 6-7 этажей, рассказал один из очевидцев.
2022-03-22T16:09
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
16:09 22.03.2022 (обновлено: 17:36 22.03.2022)
ВСУ специально обстреливали жилые дома Мариуполя из танков, заявил очевидец
Житель Мариуполя: ВСУ специально обстреливали прямой наводкой из танков жилые дома города