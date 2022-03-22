https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408754.html

Войска России и ДНР освободили почти половину площади Мариуполя

Войска России и ДНР освободили почти половину площади Мариуполя - РИА Новости, 22.03.2022

Войска России и ДНР освободили почти половину площади Мариуполя

Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:35

2022-03-22T11:35

2022-03-22T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.Он добавил, что украинская сторона несет тяжелые потери в Мариуполе, но урон есть и у сил ДНР.Кроме того, установлены факты, когда украинские националисты пытались покинуть город под видом гражданского населения, заключил Безсонов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022-го замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в Мариуполе сейчас остаются несколько тысяч боевиков националистических батальонов. Кроме того, жители города, по словам руководителя республики, не знают о гуманитарных коридорах и находятся в "ужасном состоянии".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Накануне Минобороны предложило украинской стороне открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779351787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/mariupol-1779308903.html

https://ria.ru/20220322/posolstvo-1779370331.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире