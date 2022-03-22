11:35 22.03.2022 (обновлено: 12:07 22.03.2022)
Войска России и ДНР освободили почти половину площади Мариуполя
Мининформации ДНР: войска России и ДНР освободили около половины площади Мариуполя
Военная техника ДНР на дороге на окраине Мариуполя
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
"Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено", — уточнил чиновник.
Кроме того, установлены факты, когда украинские националисты пытались покинуть город под видом гражданского населения, заключил Безсонов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022-го замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в Мариуполе сейчас остаются несколько тысяч боевиков националистических батальонов. Кроме того, жители города, по словам руководителя республики, не знают о гуманитарных коридорах и находятся в "ужасном состоянии".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Накануне Минобороны предложило украинской стороне открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя для выхода мирных жителей, а также вооруженных подразделений и иностранных наемников — без оружия и боеприпасов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила это предложение.