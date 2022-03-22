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Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408139.html
Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, заявили в ДНР
Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022
Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, заявили в ДНР
Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч украинских националистов, сейчас осталось примерно вдвое меньше, заявил первый заместитель министра информации Донецкой... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:34
2022-03-22T11:43
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
александр семенов
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч украинских националистов, сейчас осталось примерно вдвое меньше, заявил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что еще несколько тысяч представителей нацбатов остаются в Мариуполе."По нашим данным, изначально их было до 14 тысяч в одном городе. Сейчас, я думаю, их, наверное, раза в два меньше, это минимум", - сказал Безсонов в эфире Первого канала.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408754.html
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779388710.html
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в мире, мариуполь, александр семенов, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:34 22.03.2022 (обновлено: 11:43 22.03.2022)
 
Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что в Мариуполе было до 14 тысяч националистов, осталось вдвое меньше

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Жители покидают Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Изначально в Мариуполе было до 14 тысяч украинских националистов, сейчас осталось примерно вдвое меньше, заявил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что еще несколько тысяч представителей нацбатов остаются в Мариуполе.
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"По нашим данным, изначально их было до 14 тысяч в одном городе. Сейчас, я думаю, их, наверное, раза в два меньше, это минимум", - сказал Безсонов в эфире Первого канала.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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