https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации

"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022

"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации

Армия ДНР и штурмовые подразделения Вооруженных сил России продвигаются вглубь Мариуполя, отвоевывая у националистов квартал за кварталом. ВСУ не позволяют... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:00

2022-03-22T08:00

2022-03-22T07:58

безопасность

денис пушилин

михаил мизинцев

ирина верещук

россия

киев

сирия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Армия ДНР и штурмовые подразделения Вооруженных сил России продвигаются вглубь Мариуполя, отвоевывая у националистов квартал за кварталом. ВСУ не позволяют мирным жителям эвакуироваться и, по сути, прикрываются ими, как живым щитом. Людям не хватает еды, воды, медикаментов — разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа. О том, что происходит в стратегически важном городе, — в материале РИА Новости.Критическая обстановкаВ Мариуполе окопались около десяти тысяч украинских силовиков. Костяк группировки — остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ и боевики националистического полка "Азов". Гарнизон прекрасно вооружен: танки, боевые бронированные машины и артиллерия, которую националисты не стесняются прятать в жилой застройке. Но их силы быстро тают — город уже больше недели полностью блокирован. Окруженные неоднократно требовали у командования прислать подкрепление, однако Киев сделать это не в состоянии.Подразделения ВСУ, возможно, и рады были бы оставить осажденный город — не разрешают. В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал противника прекратить сопротивление, сложить оружие и выйти из Мариуполя по гуманитарным коридорам на подконтрольные Киеву территории. Так бывало, например, в Сирии — экстремистам позволяли покидать населенные пункты, в частности, Алеппо, на специальных автобусах. Но вице-премьер Украины Ирина Верещук категорически отвергла предложение, заявив, что ни о какой капитуляции не может быть и речи."Продолжается эвакуация населения в освобожденных районах Мариуполя, — сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. — Военнослужащие, волонтеры выводят гражданских лиц, причем это разделено на несколько этапов — с дополнительными точками, откуда люди могут переместиться в безопасное место. Обстановка, к сожалению, не меняется в тех районах, которые еще остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию".На окраинах практически нет целых домов, жители прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Из 400 тысяч человек эвакуировались лишь десять процентов — боевики никого не выпускают. Не хватает воды, продуктов, медикаментов, теплых вещей. Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.В ДНР неоднократно указывали, что ВСУ и националисты используют одну тактику: загоняют гражданских в средние этажи жилого дома, а сами прячутся внизу и на крыше, откуда ведут огонь. Отвечать им в полную силу невозможно: погибнут мирные люди.Стратегический городСами националисты утверждают, что будут драться до конца. Для них Мариуполь — особое место. Именно здесь в мае — июне 2014-го бойцы батальона нацгвардии "Азов" прошли "боевое крещение", устроив жестокую зачистку, пересажав в тюрьмы и поубивав большинство местных сторонников ДНР. А затем в течение восьми лет выполняли роль тайной полиции, выявляя недовольных и инакомыслящих.Капитуляция гарнизона нанесет сильный моральный удар по киевским властям и, наоборот, воодушевит российских и донецких военных. Мариуполь — важный промышленный центр с металлургическими, машиностроительными, судоремонтными предприятиями. Конечно, националисты постараются их максимально разрушить, но все это потом можно восстановить.Освобождение Мариуполя откроет прямую сухопутную дорогу в Крым, перерезанную в 2014-м. Это значительно упростит транспортировку гражданских и военных грузов. В перспективе наладится и пассажирское сообщение. И помешать этому в Киеве уже не смогут. По земле украинским войскам сюда больше не добраться. Как и по воде, ведь Азовское море фактически станет внутренним водоемом России.Терпящий военное поражение киевский режим развернул на мариупольском направлении массированную кампанию фейков и дезинформации. Правительственные СМИ утверждают, что россияне и дончане нарушают правила ведения войны, расстреливают гражданских и разрушают все подряд. В качестве доказательств выдают фото- и видеоматериалы результатов собственных обстрелов. На небывалый поток лжи отреагировал постпред России при ООН Василий Небензя."Мы услышали целый ряд сообщений, — сказал он на заседании Совбеза. — Это и обвинения в обстреле ставшего уже нарицательным роддома в Мариуполе и бомбежке Мариупольского театра, и о том, что Россия не выпускает беженцев, и о том, что Россия бомбила мечеть султана Сулеймана в Мариуполе, и о том, что российские войска из автоматического оружия расстреляли очередь в Чернигове. Все эти фейки неоднократно опровергались".Обезопасить ДонецкСтратегическое значение Мариуполя сложно переоценить. После начала российской спецоперации армия ДНР бросила все силы и ресурсы на южный фронт. Три недели войска медленно, но верно продвигались к азовскому побережью, освобождая населенные пункты. В то же время на западных и северо-западных окраинах Донецка все еще сидят украинские артиллеристы, регулярно обстреливающие столицу ДНР. После падения Мариуполя ими займутся вплотную."Войска, задействованные сейчас на этом направлении, приступят к уничтожению 50-70- тысячной группировку ВСУ в Донбассе, — рассказал офицер армии ДНР с позывным "Береза". — Наша задача — совместно с частями российской армии захлопнуть южную крышку "котла", в который угодит самая боеспособная часть украинской армии. Они там укреплялись все эти восемь лет: бетонные укрепления, долговременные огневые точки, артиллерийские и пулеметные позиции. Но без подвоза боеприпасов и продовольствия долго они там не продержатся".В ВСУ это, конечно, понимают. В последние дни обстрелы Донецка усилились — пытаются напоследок разрушить как можно больше гражданской инфраструктуры. Только в понедельник по городу выпустили порядка 20 снарядов калибра 122 и 152 миллиметров. Более 23 тысяч местных жителей остались без света.

https://ria.ru/20220321/naemniki-1779282969.html

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779268760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/nato-1779285108.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, денис пушилин, михаил мизинцев, ирина верещук, россия, киев, сирия, вооруженные силы украины, оон, совет безопасности оон