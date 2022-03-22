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Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
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Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров
Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:35
2022-03-22T15:59
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно", - ответил он в ходе брифинга на вопрос, есть ли среди иностранных компаний промышленности и торговли те, кто заявил об окончательном уходе из России.Мантуров также отметил, что приостановка поставок или производства продукции происходит, в частности, из-за проблем с логистикой. Однако все "вставшие" или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, сохраняют свои социальные обязательства: выплачивают заработную плату.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
15:35 22.03.2022 (обновлено: 15:59 22.03.2022)
 
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: ни одна торговая компания не заявляла об окончательном уходе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно", - ответил он в ходе брифинга на вопрос, есть ли среди иностранных компаний промышленности и торговли те, кто заявил об окончательном уходе из России.
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Мантуров также отметил, что приостановка поставок или производства продукции происходит, в частности, из-за проблем с логистикой. Однако все "вставшие" или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, сохраняют свои социальные обязательства: выплачивают заработную плату.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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