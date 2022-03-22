https://ria.ru/20220322/manturov-1779463312.html
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров
Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:35
2022-03-22T15:35
2022-03-22T15:59
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно", - ответил он в ходе брифинга на вопрос, есть ли среди иностранных компаний промышленности и торговли те, кто заявил об окончательном уходе из России.Мантуров также отметил, что приостановка поставок или производства продукции происходит, в частности, из-за проблем с логистикой. Однако все "вставшие" или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, сохраняют свои социальные обязательства: выплачивают заработную плату.
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
15:35 22.03.2022 (обновлено: 15:59 22.03.2022)
Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: ни одна торговая компания не заявляла об окончательном уходе