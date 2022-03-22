https://ria.ru/20220322/manturov-1779463312.html

Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров

Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров - РИА Новости, 22.03.2022

Ни одна торговая компания не заявила, что уходит навсегда, заявил Мантуров

Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:35

2022-03-22T15:35

2022-03-22T15:59

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Иностранные предприятия промышленности и торговли официально не заявляли об окончательном уходе с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно", - ответил он в ходе брифинга на вопрос, есть ли среди иностранных компаний промышленности и торговли те, кто заявил об окончательном уходе из России.Мантуров также отметил, что приостановка поставок или производства продукции происходит, в частности, из-за проблем с логистикой. Однако все "вставшие" или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, сохраняют свои социальные обязательства: выплачивают заработную плату.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров