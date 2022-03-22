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Группа Maneskin отменила концерты в России - РИА Новости, 22.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220322/maneskin-1779442047.html
Группа Maneskin отменила концерты в России
Группа Maneskin отменила концерты в России - РИА Новости, 22.03.2022
Группа Maneskin отменила концерты в России
Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении в 2021 году, отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:03
2022-03-22T14:03
шоубиз
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евровидение-2022
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении в 2021 году, отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге.Ранее группа объявила о мировом туре, во время которого 9 марта должен был состояться концерт в Москве, а 11 марта – в Санкт-Петербурге. В январе группа решила перенести тур на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом. Теперь же Maneskin опубликовала новые даты тура, но Москвы и Санкт-Петербурга в списке нет.Евровидение–2022 состоится в мае в итальянском Турине. Россия не примет участие в конкурсе, так как Европейский вещательный союз (ЕВС) дисквалифицировал страну. Позже Первый канал и ВГТРК вышли из состава организации и теперь государство не будет принимать участие ни в одном проекте ЕВС, в числе которых взрослых конкурс песни, его детский аналог, состязание хоров и другие.
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москва, евровидение-2022, евровидение
14:03 22.03.2022
 
Группа Maneskin отменила концерты в России

Группа Maneskin отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге

© AP Photo / Vianney Le CaerКонцерт группы Maneskin в Париже
Концерт группы Maneskin в Париже - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Vianney Le Caer
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении в 2021 году, отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее группа объявила о мировом туре, во время которого 9 марта должен был состояться концерт в Москве, а 11 марта – в Санкт-Петербурге. В январе группа решила перенести тур на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом. Теперь же Maneskin опубликовала новые даты тура, но Москвы и Санкт-Петербурга в списке нет.
Евровидение–2022 состоится в мае в итальянском Турине. Россия не примет участие в конкурсе, так как Европейский вещательный союз (ЕВС) дисквалифицировал страну. Позже Первый канал и ВГТРК вышли из состава организации и теперь государство не будет принимать участие ни в одном проекте ЕВС, в числе которых взрослых конкурс песни, его детский аналог, состязание хоров и другие.
Логотип Евровидения – 2022
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