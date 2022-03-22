https://ria.ru/20220322/makeevka-1779390783.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Макеевке в ДНР

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Макеевке в ДНР

Украинские войска в 9.40 обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:15

2022-03-22T10:15

2022-03-22T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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макеевка

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.40 обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Макеевка, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожено более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры противника, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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