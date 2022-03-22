https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html

Maersk прекращает деятельность в России

Maersk прекращает деятельность в России - РИА Новости, 22.03.2022

Maersk прекращает деятельность в России

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России, следует из... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:13

2022-03-22T16:13

2022-03-22T16:13

экономика

россия

калининград

санкт-петербург

global ports

a.p. moller-maersk group

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России, следует из соответствующего уведомления датской компании для клиентов."В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", - сообщает компания.Уточняется, что холдинг также прекращает приём новых букингов (заказов) на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. "Вывоз всех ранее ввезённых контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщал на прошлой неделе генеральный директор компании A.P. Moller- Maersk A/S Сёрен Скоу, принято решение о прекращении владения Global Ports (ведущий оператор контейнерных терминалов в России - ред.) и продаже всех остальных активов в России. Также компания перестала закупать российскую нефть для своих судов. Ранее в марте APM Terminals B.V. - "дочка" Moller-Maersk - уведомила Global Ports о намерении выйти из акционерного капитала компании.Кроме того, в начале марта Moller-Maersk прекратил принимать новые заказы из РФ - кроме перевозок продуктов питания и лекарств. А в Санкт-Петербург и Калининград компания не принимает заказы на любые виды товаров с 3 марта.Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.

https://ria.ru/20220322/oriflame-1779431783.html

россия

калининград

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, калининград, санкт-петербург, global ports, a.p. moller-maersk group