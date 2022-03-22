https://ria.ru/20220322/maersk-1779473109.html
Maersk прекращает деятельность в России
Maersk прекращает деятельность в России - РИА Новости, 22.03.2022
Maersk прекращает деятельность в России
Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России, следует из... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:13
2022-03-22T16:13
2022-03-22T16:13
экономика
россия
калининград
санкт-петербург
global ports
a.p. moller-maersk group
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk предупредила клиентов о прекращении деятельности и продаже своих активов в России, следует из соответствующего уведомления датской компании для клиентов."В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной A.P.Moller-Maersk, как ответственный участник транспортного рынка, принял решение о прекращении деятельности Maersk и продаже активов компании в России", - сообщает компания.Уточняется, что холдинг также прекращает приём новых букингов (заказов) на всех своих сервисах в и из РФ, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные. "Вывоз всех ранее ввезённых контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщал на прошлой неделе генеральный директор компании A.P. Moller- Maersk A/S Сёрен Скоу, принято решение о прекращении владения Global Ports (ведущий оператор контейнерных терминалов в России - ред.) и продаже всех остальных активов в России. Также компания перестала закупать российскую нефть для своих судов. Ранее в марте APM Terminals B.V. - "дочка" Moller-Maersk - уведомила Global Ports о намерении выйти из акционерного капитала компании.Кроме того, в начале марта Moller-Maersk прекратил принимать новые заказы из РФ - кроме перевозок продуктов питания и лекарств. А в Санкт-Петербург и Калининград компания не принимает заказы на любые виды товаров с 3 марта.Перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает более 80 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калининград, санкт-петербург, global ports, a.p. moller-maersk group
Maersk прекращает деятельность в России
Датская судоходная компания Maersk прекращает деятельность в России и продает свои активы