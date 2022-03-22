https://ria.ru/20220322/lnr-1779490268.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике, выпущено 20 мин и шесть снарядов, следует из сообщения... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:07
2022-03-22T17:07
2022-03-22T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике, выпущено 20 мин и шесть снарядов, следует из сообщения представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелам подверглись населенные пункты Нижнее Лозовое, Первомайск и Донецкий. По Нижнему Лозовскому украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров, по Донецкому восемь мин того же калибра, а по Первомайску выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/lnr-1779377416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лнр
17:07 22.03.2022 (обновлено: 17:26 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР минами и снарядами