Рейтинг@Mail.ru
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/lnr-1779394046.html
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 22.03.2022
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:31
2022-03-22T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_599eb0f9379172cd94d1254a2eefcb95.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника", - сказал он.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e44ff6a5d0b06008d4eb861393c383d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:31 22.03.2022
 
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта

Войска ЛНР взяли под контроль Калиново Попасное, Новоалександровку, Степное, Богуславское

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника", - сказал он.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала