https://ria.ru/20220322/lnr-1779394046.html

Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта

Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 22.03.2022

Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта

Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:31

2022-03-22T10:31

2022-03-22T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника", - сказал он.

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков