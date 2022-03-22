https://ria.ru/20220322/lnr-1779394046.html
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 22.03.2022
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:31
2022-03-22T10:31
2022-03-22T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_599eb0f9379172cd94d1254a2eefcb95.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль ещё четыре населенных пункта, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника", - сказал он.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771159768_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e44ff6a5d0b06008d4eb861393c383d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Войска ЛНР взяли под контроль еще четыре населенных пункта
Войска ЛНР взяли под контроль Калиново Попасное, Новоалександровку, Степное, Богуславское