https://ria.ru/20220322/litva-1779470222.html

У литовских фермеров могут закончиться продукты, сообщили СМИ

У литовских фермеров могут закончиться продукты, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2022

У литовских фермеров могут закончиться продукты, сообщили СМИ

Фракция социал-демократов Литвы призывает правительство прислушаться к сигналам тревоги, посылаемых фермерами, сообщает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:03

2022-03-22T16:03

2022-03-22T16:29

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ВИЛЬНЮС, 22 мар – РИА Новости. Фракция социал-демократов Литвы призывает правительство прислушаться к сигналам тревоги, посылаемых фермерами, сообщает во вторник Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу партии."Если правительство не изменит НДС, люди просто будут вынуждены не есть, потому что продукты питания становятся более недоступными", – сказал старейшина фракции Гинтаутас Палуцкас.Как пишет агентство, представители различных сельскохозяйственных секторов заявляют, что производство продуктов питания в стране сегодня сталкивается с серьезными трудностями, и они удивлены спокойствием кабмина. "В министерстве бардак, там ничего толком не решают. Один чиновник сказал нам: "Я работаю на консерваторов и пишу вам приказы". Мы получаем только запреты и штрафы от министерства. Хотя на сегодняшний день ситуация такова, что нужно срочно спасать первичное производство", – приводит агентство слова главы Литовской ассоциации молочных фермеров Йонаса Вилениса.По данным Sputnik Литва, фермеры отмечают, что посевные работы идут уже несколько недель, а у многих фермеров нет удобрений. Завод Achema работает не на полную мощность, и сомнительно, что аграрии будут покупать удобрения, поскольку они будут стоить около 1200 евро за тонну, в то время как в прошлом году цена составляла 200-250 евро.Кроме того, из-за ситуации на Украине растут цены на газ. Прогнозируется, что цены на зерновые достигнут рекордно высокого уровня. Свинина, курица, яйца подорожают не единожды, передает агентство. Также из-за торговых ограничений у литовских фермеров могут закончиться мясные продукты, что, по мнению представителей сферы, усилит социальную напряженность.В Литовской ассоциации теплиц предупредили, что сегодня все предприятия, которые они представляют, работают в убыток, сообщает Sputnik Литва. По его данным, банки не кредитуют без государственной гарантии. Фермеры жалуются, что другие страны могут использовать поддержку ЕС для поддержания жизнеспособности экономики, а распределение денег в Литве "очень негибкое".Агентство также отмечает, что представители различных сельскохозяйственных секторов сошлись во мнении, что фермерам нужен "быстрый оборотный капитал". "Наш сектор уже разваливается", – предупредил глава Литовской ассоциации птицеводов Витаутас Тевялис. По его мнению, вероятность того, что в Литве больше не будет местной птицы, реальна.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды.Кроме того, страны Запада расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации на Украине. ЕС в марте ввел новые санкции в отношении Белоруссии, они в том числе касаются определенных отраслей белорусской экономики, в частности, калия. До этого Литва прекратила транзит по своей территории в порты белорусских калийных удобрений, а предприятия калийной отрасли попали в санкционный список США.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/litva-1779247869.html

https://ria.ru/20220315/belorussiya-1778277284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, украина, в мире