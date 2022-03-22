https://ria.ru/20220322/lindgren-1779475431.html
В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен
В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен - РИА Новости, 22.03.2022
В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен
В Швеции назвали имя лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе, награду получит иллюстратор и режиссер Ева... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:44
2022-03-22T16:44
2022-03-22T16:44
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Швеции назвали имя лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе, награду получит иллюстратор и режиссер Ева Линдстрем. Об этом сообщается на сайте организации. Линдстрем выпускала свои книги и создавала иллюстрации к произведениям других авторов. Также она сняла три короткометражных анимационных фильма. Несколько ее книг были экранизированы. Награда вручается с 2002 года. Ее денежная часть — пять миллионов шведских крон (приблизительно 440 тысяч евро). Победителя выбирает жюри из 12 человек, которое назначает Шведский совет по вопросам культуры. В этом году на премию претендовали 282 соискателя из 71 страны. Их имена были объявлены в октябре 2021 года. Среди них номинанты из России. В том числе Нина Дашевская, Светлана Лаврова, Александра Литвина и другие.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, астрид линдгрен
В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен
Премию памяти Астрид Линдгрен за вклад в детскую литературу получит Ева Линдстрем
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В Швеции назвали имя лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе, награду получит иллюстратор и режиссер Ева Линдстрем. Об этом сообщается
на сайте организации.
Линдстрем выпускала свои книги и создавала иллюстрации к произведениям других авторов. Также она сняла три короткометражных анимационных фильма. Несколько ее книг были экранизированы.
Награда вручается с 2002 года. Ее денежная часть — пять миллионов шведских крон (приблизительно 440 тысяч евро). Победителя выбирает жюри из 12 человек, которое назначает Шведский совет по вопросам культуры.
В этом году на премию претендовали 282 соискателя из 71 страны. Их имена были объявлены в октябре 2021 года. Среди них номинанты из России. В том числе Нина Дашевская, Светлана Лаврова, Александра Литвина и другие.