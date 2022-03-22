https://ria.ru/20220322/lindgren-1779475431.html

В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен

В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен - РИА Новости, 22.03.2022

В Швеции объявили лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен

В Швеции назвали имя лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе, награду получит иллюстратор и режиссер Ева... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:44

2022-03-22T16:44

2022-03-22T16:44

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астрид линдгрен

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Швеции назвали имя лауреата международной Премии памяти Астрид Линдгрен за достижения в детской литературе, награду получит иллюстратор и режиссер Ева Линдстрем. Об этом сообщается на сайте организации. Линдстрем выпускала свои книги и создавала иллюстрации к произведениям других авторов. Также она сняла три короткометражных анимационных фильма. Несколько ее книг были экранизированы. Награда вручается с 2002 года. Ее денежная часть — пять миллионов шведских крон (приблизительно 440 тысяч евро). Победителя выбирает жюри из 12 человек, которое назначает Шведский совет по вопросам культуры. В этом году на премию претендовали 282 соискателя из 71 страны. Их имена были объявлены в октябре 2021 года. Среди них номинанты из России. В том числе Нина Дашевская, Светлана Лаврова, Александра Литвина и другие.

https://ria.ru/20220318/literatura-1778853744.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, астрид линдгрен