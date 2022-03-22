https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779511425.html
Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства
Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства - РИА Новости, 22.03.2022
Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства
Ажиотажный спрос на медицинские препараты снизился за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:43
2022-03-22T18:43
2022-03-22T19:38
общество
здоровье - общество
виктор фисенко
алла самойлова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ажиотажный спрос на медицинские препараты снизился за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании с производителями и дистрибьюторами лекарств, которое прошло 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.Все присутствующие также подтвердили, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев.Из разных регионов поступают сообщения о нехватке некоторых препаратов в рознице. Ранее Мурашко призвал россиян не закупать лекарства "на месяцы вперед" и заверил, что фармкомпании подтверждают поставку медикаментов на рынок.
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, виктор фисенко, алла самойлова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
18:43 22.03.2022 (обновлено: 19:38 22.03.2022)
Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства
Росздравнадзор: ажиотажный спрос на лекарства снизился на пять-десять процентов за последнюю неделю