https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html

Госдума приняла закон об обращении лекарств в условиях санкций

Госдума приняла закон об обращении лекарств в условиях санкций - РИА Новости, 22.03.2022

Госдума приняла закон об обращении лекарств в условиях санкций

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:31

2022-03-22T14:31

2022-03-22T14:31

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здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.Документ стал частью внесенного в Госдуму кабмином второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций. Изменения предлагается внести в законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об обращении лекарственных средств" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "предлагаемые нормы позволят упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан".Как отметил ранее парламентарий, в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.Также согласно законопроекту, производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.Помимо этого, предлагается прописать в законе нормы, согласно которым закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО.Законопроект устанавливает, что правительство РФ на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Также кабмин будет вправе устанавливать "особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи".Кроме этого, согласно инициативе, федеральные органы госвласти наделяются полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Сейчас таким полномочием наделены органы государственной власти субъектов РФ. Авторы инициативы пояснили, что "норма направлена на решение вопроса оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов РФ, куда прибывают граждане Донецкой народной республики, граждане Луганской народной республики и лица без гражданства, вынужденно покинувшие места постоянного проживания".Ко второму чтению законопроекта комитет одобрил поправку, по которой организация оптовой торговли лекарствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки затребованных аптекой товаров и в случае заключенного договора не в праве отказывать ей в поставке лекарств при их наличии. Предельные сроки отгрузки затребованных лекарств в зависимости от расположения места их отгрузки устанавливаются уполномоченным органом федеральной исполнительной власти, уточняется в документе.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779396698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, здоровье - общество, россия