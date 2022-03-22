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Ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 22.03.2022
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Ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад, сообщили в Минздраве
Ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 22.03.2022
Ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад, сообщили в Минздраве
Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в аптеках РФ идет на спад, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:40
2022-03-22T10:40
экономика
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в аптеках РФ идет на спад, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что последние 3 недели в России есть ажиотажный спрос на препараты, который спровоцирован фейками и недостоверной информацией."Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются. Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад", - говорится в сообщении.При этом, в предыдущие годы имело место сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименования, но оно никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями, уточнили в пресс-службе.
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экономика, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
10:40 22.03.2022
 
Ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад, сообщили в Минздраве

Минздрав сообщил, что ажиотажный спрос на лекарства в аптеках идет на спад

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в аптеках РФ идет на спад, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что последние 3 недели в России есть ажиотажный спрос на препараты, который спровоцирован фейками и недостоверной информацией.
"Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются. Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад", - говорится в сообщении.
При этом, в предыдущие годы имело место сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименования, но оно никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями, уточнили в пресс-службе.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:49
Минздрав планирует распределять в регионах остатки лекарств от инфарктов
 
ЭкономикаРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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